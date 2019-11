Evento que faz parte das comemorações dos 165 anos da Polícia Militar do Paraná e do Cinquentenário do 6º Batalhão, com o objetivo de proporcionar a aproximação e a integração entre a comunidade e PMPR, será realizada neste sábado (23) a 7ª Corrida do 6º Batalhão. As largadas, a partir das 19h, e as chegadas serão em frente ao portão 6º Batalhão, na Rua Olavo Bilac. As provas serão de 3 km, 6 km e 10 km, com previsão máxima de conclusão em duas horas. O percurso será o seguinte: Rua Olavo Bilac, Avenida Brasil fazendo o retorno na Rua Vicente Machado, voltando pela Avenida Brasil fazendo o retorno na faixa elevada em frente à Catedral (Travessa Champagnat), voltando pela Avenida Brasil até a Rua Olavo Bilac, em frente ao 6º Batalhão.