500 Milhas de Indianápolis será em agosto

Realizada sempre no último domingo de maio desde 1911, pela primeira vez na história as 500 Milhas de Indianápolis será em outro mês. Em função da pandemia de coronavírus, Roger Penske adiou a tradicional provas para o dia 23 de agosto. Com a prova em agosto, as 500 Milhas mantém a tradição de acontecer todos os anos. As únicas interrupções foram em função das duas Guerras Mundiais. Para que as 500 Milhas seja disputada em agosto, foi necessário outras mudanças. O GP de Mid-Ohio que seria no dia 16 de agosto, foi antecipado para o dia 9 e o GP de Gateway, que seria no dia 22 passou para o dia 20 de agosto.

