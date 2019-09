3ª Semana do Ciclista começa amanhã com plantio de mil árvores e blitz educativa

Começa neste final de semana e segue até 21 de setembro 21 a 3ª Semana do Ciclista de Marechal Cândido Rondon. Com programação voltada à educação no trânsito e a promoção da bicicleta como meio de transporte ecologicamente correto, além de uma alternativa para um estilo de vida saudável através do lazer e esporte, a 3ª Semana do Ciclista é uma promoção da Associação Rondonense de Ciclismo (ARC), Prefeitura e Sesc.

A abertura da Semana será amanhã (14), às 10h, com blitz educativa no semáforo do cruzamento da Avenida Rio Grande do Sul com a Rua Independência e nos postos das Polícias Rodoviária Estadual e Federal.

À tarde, a programação terá sequência com passeio dos grupos de pedalada da cidade, com largada às 14h30 no Sesc. O destino será a Estação de Tratamento do Saae, onde serão plantadas mil árvores, numa iniciativa conjunta entre a Associação Rondonense de Ciclismo e o Lions Club Marechal Cândido Rondon. Nas edições de 2017 e 2018, as duas entidades já plantaram juntas outras 2 mil mudas. Neste ano, a ação também terá participação da Guarda Mirim.

O presidente do Lions Clube, Ivandro Vieira, explica que a preservação do meio ambiente é uma das frentes de atuação do Lions Clube Internacional. Por isso, o Lions Clube Marechal Cândido Rondon realiza periodicamente ações de plantio de árvores, doações de mudas e conscientização, visando contribuir para a manutenção do sistema.

“A parceria com a ARC está se repetindo pelo terceiro ano consecutivo. Ela une duas entidades que se preocupam em preservar o meio ambiente e que, somando forças, podem realizar grandes ações”, afirma Vieira, que enaltece também a adesão dos jovens da Guarda Mirim no plantio das árvores.

Bicicross

No domingo (15), às 10h da manhã, a 3ª Semana do Ciclista prossegue com a inauguração da nova pista de bicicross, construída no Loteamento Augusto. Com arquibancada, escritório e banheiro, ela foi projetada para receber competições de nível nacional. A área total é de 5.376 metros quadrados.

Conforme o secretário municipal de Esporte e Lazer, Cristiano Metzner (Suco), “a pista dará um novo impulso ao bicicross rondonense, que já tem um longo histórico de conquistas”.

O investimento da administração municipal é superior a R$ 600 mil.

Menção honrosa

Na segunda-feira (16), a programação será na Câmara de Vereadores. O presidente da ARC, Carlos Kracke, fará uso da Tribuna Popular para divulgar a 3ª Semana do Ciclista. Após, os vereadores farão a entrega de “Menção Honrosa” à professora Lucia Sehnem Gauer.

Moradora da sede municipal, há cerca de sete anos ela vai diariamente de bicicleta até o distrito de Novo Horizonte, onde leciona na Escola Municipal Professora Julia Wanderley. Entre a ida e o retorno, são 22 quilômetros. Somadas, as pedaladas para o trabalho alcançam 110 quilômetros por semana, ou 440 quilômetros a cada mês.

“Como professora, o exemplo de Lucia é um estímulo para toda a comunidade escolar e a sociedade de Marechal Cândido Rondon, motivo pelo qual receberá esta homenagem do Poder Legislativo”, afirma o vereador presidente Claudio Kohler (Claudinho).

Selo

Uma novidade da edição deste ano é o selo “Empresa Amiga do Ciclista”. Conforme o presidente da ARC, Carlos Kracke, o selo é uma forma das empresas estimulares seus proprietários e funcionários a irem de bicicleta ao trabalho. A data escolhida para a campanha do selo é 20 de setembro, quando se comemora o Dia Municipal de Ciclista.

Nesta data, a empresa que participar deverá encaminhar aos organizadores da 3ª Semana do Ciclista uma foto da sua equipe de funcionários com as respectivas bicicletas. Como prêmio pela iniciativa receberá o selo de “Empresa Amiga do Ciclista”, conferido pela ARC, Sesc e Prefeitura.

Passeio ciclístico

O ponto alto da programação será na tarde de 21 de setembro quando acontece o passeio ciclístico de encerramento, com o sorteio de 15 bicicletas e brindes. Os números para sorteio serão distribuídos a todos os participantes. O público esperado é de 3 mil pessoas.

A concentração será na Praça Willy Barth, onde haverá ainda a distribuição de 6 mil picolés, exames gratuitos de saúde e recreação infantil do Sesc, entre outras ações.

O Sesc é parceiro na realização desde a 1ª Semana do Ciclista, dentro do projeto Ciclo Sesc, que é desenvolvido pela instituição no Paraná, informa o gerente Executivo da unidade local, Carlos Cremonini.

Patrocinadores

A 3ª Semana do Ciclista é patrocinada pela Credivel, MCR Bikes, Sicredi, Raport Comunicação Visual, Refran Bikes, Bicicletaria Lirio, Laborde Tintas, Yeia Bikes e Motos, Escritório Contábil Rondon, Colégio Rui Barbosa, Lions Clube Marechal Cândido Rondon, Rotary Club, Sicoob, Cercar, Bicicletaria Rondon, Copagril, Ottymuz, Foto City Digital e Destaque Móveis Planejados. Ela tem apoio da imprensa rondonense, Saae, Sempre Vida, Corpo de Bombeiros, Batalhão de Fronteira e Polícias Militar e Rodoviárias Estadual e Federal.

Programação da 3ª Semana do Ciclista

Sábado (14)

10 horas: blitz educativa no centro da cidade e nos postos das Polícias Rodoviárias Estadual e Federal

14h30: passeio com grupos de pedalada com largada no Sesc, seguido de plantio de 1.000 árvores na Estação de Tratamento do Saae, em parceria com o Lions Clube Marechal Cândido Rondon

Domingo (15)

10 horas: inauguração da nova pista de bicicross, no Loteamento Augusto

Segunda-feira (16)

18 horas: Tribuna Popular da sessão da Câmara de Vereadores e homenagem à professora ciclista Lúcia Sehnem Gauer

Sexta-feira (20) – Dia Municipal do Ciclista

8 às 18 horas: campanha do selo “Empresa Amiga do Ciclista”

Sábado (21)

Passeio ciclístico: trajetos de 2 e 5 km

13 horas: concentração: Praça Willy Barth

15 horas: largada (duração: 30 minutos)

Após: Sorteio de 15 bicicletas, recreação do Sesc, exames de saúde distribuição picolés

17 horas: encerramento