1ª DIVISÃO | Cascavel CR recebe Paraná Clube no Olímpico

Num jogo entre duas equipes que ainda buscam a primeira vitória no Paranaense 2020, Cascavel CR e Paraná Clube duelam às 19h30 desta terça-feira no Estádio Olímpico Regional, em Cascavel, pela 3ª rodada.

O time cascavelense faz sua estreia em casa, depois de ter sido derrotado por 1 a 0 em Ponta Grossa pelo Operário. Já a Gralha fará a segunda partida seguida como visitante, depois de ter ficado no empate sem gols com o Rio Branco em Paranaguá. O trunfo do time capital, desta vez, é o técnico Allan Aal.

O treinador paranista conhece bem o estádio cascavelense e a Serpente Tricolor, afinal, comandou o Cascavel CR no Paranaense 2019.