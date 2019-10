Notificando devedores

A Secretaria de Fazenda de Guaíra está notificando empresas e contribuintes inscritos no Simples Nacional, incluindo Microempreendedores Individuais, que possuam débitos com o Município ou irregularidade cadastral. Nesses casos, devem ser regularizadas as pendências para evitar a exclusão do regime do Simples Nacional. A exclusão daqueles que não se regularizarem surtirá efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2020. Informações na Diretoria de Tributação ou no Setor de Fiscalização na prefeitura.

Enem

A Secretaria de Educação e Cultura de Pato Bragado irá disponibilizar transporte aos alunos que participarão do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) nos dias 3 e 10 de novembro. Interessados devem comparecer na secretaria da Escola Municipal Marechal Deodoro até o dia 30 de outubro. A saída será às 12h, em frente à prefeitura.

Chegando ao fim

A campanha do “Outubro Rosa” chega à reta final em Foz do Iguaçu com uma programação intensa na saúde. A última semana do mês de conscientização sobre o câncer de mama contará com várias atividades nas unidades básicas de saúde do Jardim São Roque, Cidade Nova, Campos do Iguaçu, Lagoa Dourada, Jardim São Paulo I e II e Profilurb I. No sábado, a UBS da Vila C Velha abre das 8h às 12h para mobilização da campanha.

Preparativos

A Prefeitura de Santa Terezinha de Itaipu alerta que o prazo para construções, reformas ou pinturas em túmulos no cemitério municipal se encerra no dia 28 de outubro. O horário em que as pessoas podem realizar esse serviço é das 8h às 12h e das 13h30 às 20h, inclusive sábados e domingos. Para limpeza de capelas e túmulos, o prazo termina no dia 31 de outubro, também das 8h às 12h e das 13h30 às 20h.

Inscrições para o PSS

A Prefeitura de Marechal Cândido Rondon abriu inscrições para o Processo de Seleção Simplificada para as vagas de médico T8 clínico-geral, 40 horas semanais, médico T4 ginecologia e obstetrícia, 20 horas semanais, enfermeiro 40 horas semanais e técnico de enfermagem 40 horas semanais. As inscrições seguem até o dia 1º de novembro. A prova de títulos será realizada no período de 15 a 20 de novembro. O edital completo do processo está disponível em www.testeseletivo.com.br.

Folga

A Prefeitura de Quatro Pontes estabeleceu ponto facultativo na segunda-feira (28) em razão do Dia do Funcionário Público, sem prejuízo da prestação dos serviços considerados essenciais. Em caso de urgência e emergência, os munícipes deverão entrar em contato pelo telefone de plantão da Secretaria de Saúde: (45) 98826-6430. Os telefones de plantão da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes são: (45) 99993-2971 99113-3044 e 98803-5166.

Pavimentação Rural

O Programa de Pavimentação Rural da Prefeitura de Toledo está classificado para a final do Prêmio Gestor Público Paraná 2019 (PGP-PR). O tema deste ano foi Urbanismo: planejar o município é melhorar a vida. Nessa categoria, foram coroados os projetos com a melhor capacidade de planejamento e execução de ações que desenvolvam as áreas rural e urbana de seus respectivos municípios.