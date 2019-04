100 dias: Empresários aprovam Governo Ratinho Jr

Curitiba – A ACP (Associação Comercial do Paraná) divulgou ontem (10) pesquisa de opinião entre empresários paranaenses sobre os primeiros 100 dias do Governo Ratinho Junior. A pesquisa foi realizada pela Datacenso Inteligência de Mercado e Marketing. E os números são positivos: o governo teve aprovação de 85% do empresariado (aprova totalmente/aprova parcialmente).

Foram ouvidos 1.433 empresários em 78 municípios paranaenses de 28 de março a 3 de abril. A margem de erro é de 3 pontos percentuais e o grau de confiança é de 95%.

Já o desempenho do governador Ratinho Júnior nesses primeiros 100 dias é aprovado (ótimo/bom) por 62% dos entrevistados. Entre os entrevistados, 29% consideram que o governador teve um desempenho regular.

Contudo, a maioria dos empresários acredita que o governo de Ratinho será melhor (57%) do que foi nos primeiros meses de atuação.

Os empresários consideram que Ratinho tem correspondido às expectativas que tinham com sua eleição (70%).

A pesquisa deixa ainda um recado claro dos empresários ao governador sobre o que esperam de sua gestão. A redução da carga tributária é pedida por 30% dos entrevistados, seguida do estímulo à geração de empregos (19%); melhoria na qualidade da educação (15%); combate à corrupção (10%) e obras de infraestrutura (4%).

Parâmetro

O presidente da ACP, Gláucio Geara, diz que a pesquisa é um retrato do pensamento dos empresários paranaenses e que serve de parâmetro para as ações do presidente Jair Bolsonaro e do governador em relação à classe produtiva. “Em 2018 todos aprovamos o aumento de carga tributária para equilibrar as finanças do Estado, mas esperamos que ela seja reduzida ao se alcançar esse equilíbrio financeiro”, destacou Geara.

O CEO da Datacenso, Cláudio Shimoyama, destacou que a pesquisa é inédita, por ter sido feita apenas entre empresários paranaenses. “De forma geral, os empresários paranaenses estão apoiando o que o presidente e o governador fizeram até agora e têm muita confiança de que muita coisa boa ainda virá pela frente em prol do desenvolvimento do Paraná e do Brasil”, disse Shimoyama.