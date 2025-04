Vogar é a nova parceira da SG28 Racing na Stock Light

Uma das mais inovadoras do setor imobiliário do país é a nova parceira da SG28 Racing para a temporada 2025 da Stock Light, que começa no próximo dia 4 de maio, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A VOGAR EMPREENDIMENTOS, é a primeira rede de loteadoras do Brasil e, a partir de agora, estará engajada em um projeto dentro do automobilismo de forma inédita. A marca estampará um dos carros da equipe paranaense, atual campeã da Stock Light, que por enquanto tem confirmados os pilotos Bruna Tomaselli, Juninho Berlanda, Lucca Zucchini e Mathias de Valle.

“A Vogar Empreendimentos investe no esporte desde a sua fundação. Patrocinamos futevôlei, futebol e o surf, principalmente as categoriais iniciais, onde tem o maior número de esportistas jovens, pois entendemos que o esporte salva vidas e educa as pessoas. Com o Automobilismo não seria diferente. Nossa parceria com a SG28 Racing mira a Stock Light, categoria de acesso a principal, para dar a nossa contribuição para a evolução e o desenvolvimento dos pilotos. Nossas expectativas para a temporada são as melhores possíveis. Acreditamos no potencial da equipe e seus pilotos para levar a marca Vogar Empreendimentos para a ponta e quem sabe trazer o título de campeão para a casa”, conta Felipe Ruthes Aquino, CEO da Vogar Emprendimentos.

As empresas do grupo VOGAR somam 18 loteadoras que trabalham com urbanização, loteamentos, bairros planejados, condomínios e chácaras em sete estados, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Goiás, Pernambuco, Ceará e Bahia, além do Distrito Federal. Atua com loteamento e urbanização de empreendimentos imobiliários horizontais, bairros planejados, condomínios e chacreamentos.

Para o CEO da SG28 Racing, Carlos SG, o projeto da temporada 2025 ganha muito com a chegada de um parceiro como a VOGAR EMPREENDIMENTOS.

“Muito feliz em contar com mais um parceiro para a temporada da Stock Light. É o reflexo de todo o trabalho do nosso time. A Vogar Empreendimentos é a primeira rede de loteadoras do Brasil, e um forte propulsor no segmento imobiliário, e com uma questão bastante importante que são os compromissos com o ESG Ambiental, com medidas eficazes para o meio-ambiente, algo que nõs também prezamos no dia-a-dia da equipe”, salientou.