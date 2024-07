Vitória coloca Serpente perto da liderança da Série Ouro

O Cascavel Futsal recebeu o Mangueirinha na quarta-feira (17), no Ginásio da Neva, e venceu pelo placar de 5 a 3. O jogo abriu a 10ª rodada da Série Ouro do Campeonato Paranaense. Com a vitória, a Serpente subiu do 6º para o 4º lugar na tabela com 18 pontos, um a menos do que o líder Marreco, que tem 19.

Devido a uma punição, o Cascavel deveria jogar com portões fechados, mas a Federação Paranaense de Futsal autorizou a entrada de mulheres e crianças no ginásio. Empurrado pelos torcedores mirins, o time conquistou os três pontos. O último jogo com portões fechados será no dia 21 de agosto, contra o Marreco, pela 12ª rodada. Antes, no dia 2, o time encara o Operário Laranjeiras, fora de casa.

LIGA NACIONAL

Agora a Serpente Tricolor vai dar uma pausa na Série Ouro e focar na Liga Nacional. Neste sábado (20), às 19 horas, a equipe fará um clássico contra o Pato Futsal pela 16ª rodada. O time cascavelense é o 11º colocado com 22 pontos, enquanto o time pato-branquense é o 7º, com 29 pontos.

Como a punição imposta ao Cascavel é válida apenas na Série Ouro, o time vai poder contar com o apoio da torcida.