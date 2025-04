Vexame caseiro gera mudanças na Serpente

Cascavel - A goleada sofrida diante o Goiatuba, por 4 a 1, está entre os piores resultados na história do FC Cascavel, especialmente atuando em casa. Além dos prejuízos que o resultado traz quanto à sequência na Série D, também começou a surtir efeito nos integrantes da equipe. Segunda-feira (28), logo pela manhã, foi anunciada a demissão do Executivo de Futebol, Matheus Milet, que chegou ao clube pouco antes do início do Estadual, mas que esteve à frente das contratações para a montagem do elenco.

Apesar de não haver comunicado oficial, a demissão dá a entender que a direção não aprovou as contratações feitas. A reportagem de O Paraná já havia alertado para o número de contratados vindos do Andraus, um dos piores times do campeonato, além da contratação de atacantes que não tinham marcado gol na temporada.