Velocidade na Terra tem decisão neste fim de semana em Telêmaco Borba

A Velocidade na Terra terá decisão e início da temporada neste fim de semana, em Telêmaco Borba. O Autódromo Municipal da cidade dos Campos Gerais será sediar o encerramento da temporada de 2024. Além disso, haverá a prova de abertura do campeonato de 2025 do Campeonato Paranaense de Velocidade na Terra e do Campeonato Paranaense de Kartcross.

A Velocidade na Terra terá a 5ª no sábado e 6ª etapa no domingo. A etapa de domingo será validade pela abertura da temporada de 2025. Já no Paranaense de Kartcross serão as 6ª e 7ª etapas. A promoção e organização do “Festival de Campeões” serão do Automóvel Clube de Telêmaco Borba, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).