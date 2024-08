Turismo Nacional: Ernani Kuhn recupera pontos e ganha motivação no Velocitta

Na disputa direta pelo título Overall, Ernani Kuhn chega para as disputas da quinta etapa da Turismo Nacional com motivação extra. O piloto recuperou, no STJD, alguns dos pontos que haviam sido tirados por conta de uma penalização injusta na etapa de Interlagos. Atual vice-líder do campeonato, a expectativa é de aproveitar o conhecimento de pista para buscar manter a série de vitórias.

“Estou muito animado para esta etapa. A ideia é buscar bons resultados nas seis corridas e, de preferência, sair de lá com a liderança. É uma pista que já conheço, tenho vitórias lá e gosto muito do traçado”, afirma o piloto que é o maior vencedor da temporada com cinco vitórias, além de participar de todos os pódios da categoria A.

O GM Ônix preparado pela equipe Autotech passou por uma revisão completa após Interlagos. Afinal, os equipamentos ainda estavam sob os efeitos da enchente no Rio Grande do Sul.

“A equipe tem trabalhado muito e tenho a confiança de que iremos seguir evoluindo e conquistando resultados”, afirmou o piloto que tem as marcas da Ekal Transportes, Pro Tune e Perfortech Motorsports­­­­.

Classificação Overall após 4 etapas

1º – Rafael Reis, 276 pontos

2º – Ernani Kuhn, 261 pontos

3º – Arthur Scherer, 250 pontos

4º – Juninho Berlanda, 245 pontos

5º – Pablo Alves, 226 pontos

6º – Pedro Burger, 174 pontos

7º – Lutianne Soares, 167 pontos

8º – Edu de Paula, 147 pontos

9º – Jairo Andrade/Edson Valle, 64 pontos

10º – Beto Pontos, 63 pontos