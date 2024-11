Tricolores em rota de fuga da ‘ZR’

Os cariocas devem contar com o retorno de Thiago Silva após seis partidas sem atuar por conta de uma lesão no calcanhar. Outro que tem a volta garantida entre os relacionados é Nonato, que precisou passar por uma cirurgia após fraturar o nariz. O volante Facundo Bernal cumpriu suspensão e está liberado para o jogo.

Fluminense e Grêmio abrem a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro nesta sexta-feira, no Maracanã. Quem vencer dá um passo importante para se livrar, matematicamente, das possibilidades de rebaixamento. O Fluminense é o 13º colocado com 36 pontos, enquanto o Grêmio tem dois pontos à mais e ocupa a 11ª posição.

Com alguns altos e baixos, o Grêmio tem priorizado a somatória de pontos, independentemente de atuar bem. Renato Portaluppi deve reforçar o meio-campo para a partida desta noite, colocando Edenilson e tirando um atacante. Dodi e Diego Costa cumpriram suspensão no fim de semana. O volante volta a formar a dupla no meio-campo com Villasanti. Já o centroavante fica como alternativa no banco de reservas.

“Na situação que passamos esse ano, nesses últimos sete jogos, se a gente jogar bem, ótimo. Mas vou deixar de lado o bom futebol e vou buscar o resultado. É o que a gente mais precisa”, afirmou o treinador, que terá na sequência o Palmeiras.