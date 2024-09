Tri Brasileiro, Cascahand faz mais planos para temporada

O principal objetivo do ano foi atingido. O Cascavel Handebol/Lanalli conquistou o tricampeonato do Brasileiro de Clubes com uma campanha invicta. Na partida final, vitória sobre o GHC, de Teresina (PI), por 27 a 22. A conquista não limita os objetivos da equipe e a sequência do projeto.

“Nosso principal objetivo no ano era essa conquista. Foi gratificante ver como o time se entregou. Ganhamos com certa autoridade, sem desrespeitar os adversários”, celebra o atleta e presidente Marcelo Rizzoto.

Agora, o time tem outras três competições pela frente. Os objetivos de conquistas passam pelo Campeonato Paranaense e pelos Jogos Abertos. A outra frente será a fase de grupos da Liga Nacional, competição considerada a mais forte do país.

“Sabemos do nível das equipes e da diferença de investimentos, o que torna uma chegada na final muito difícil. Mas, vamos lá representar bem nossa cidade e tentar chegar na Final Four”, conta Rizzoto.

Projeto

A estruturação do projeto que tem o time adulto como destaque também vai passando por ampliações.

“Estamos caminhando forte e consolidando o trabalho para que o projeto não desapareça como tantos outros. Visamos o atleta como pessoa, sem visar apenas a conquista. Estamos nos desenvolvendo e trabalhando de uma maneira correta. Além da parte esportiva, estamos nos preparando para uma atuação social mais forte. Teremos novidades no ano que vem”, completou.