Torneio de Futmesa em Cascavel está com inscrições abertas

Cascavel - Você que gosta de esporte já ouvir falar ou praticou o Foot Table (Futmesa)? No próximo sábado, dia 1° de fevereiro, será realizado no Centro Esportivo Ciro Nardi, às 9h, o Torneio Duo de Foot Table. A entrada é gratuita.

A modalidade, também conhecida como Futmesa, é uma pratica onde os jogadores, divididos em 2 equipes, usam os pés para movimentar a bola e que mistura os princípios do futebol com o formato de jogos de mesa, criando um ambiente competitivo e divertido.



E, então gostou? Faça sua inscrição e participe, pois o esporte está cada vez evoluindo mais, trazendo para o foot table para atletas de diversas idades e gêneros, fazendo com que a diversão seja para todos. Mais informações e a inscrição podem ser feitas através do telefone (45) 99834 8982.

Quem pode participar?

Qualquer pessoa pode jogar, independentemente do sexo ou idade, desde que tenha a capacidade de controlar a bola e entender as regras do jogo, que é muito inclusivo e pode ser praticado por pessoas de diferentes idades e habilidades. Ele é comum em ambientes como escolas, clubes, quadras esportivas e até mesmo em campeonatos amadores. As competições podem ser mistas ou separadas por gênero, dependendo da organização do torneio.

Não existe uma idade mínima formalmente estabelecida, mas geralmente, o esporte é jogado por adultos e adolescentes a partir dos 12 ou 13 anos, já que exige certa coordenação motora e compreensão das regras. Claro, as faixas etárias podem variar conforme o local ou competição.