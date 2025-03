Timão busca vantagem no Equador

ESPORTE

Filipe Luís é o treinador com a maior invencibilidade no Brasil

São Paulo - A torcida do Flamengo está empolgada com o início de 2025 do clube nas mãos de Filipe Luís. Desde a estreia do time principal no ano, o Rubro-Negro ainda não perdeu. Com isso, Filipe Luís é o detentor do posto de técnico com maior invencibilidade no Brasil. Desde que assumiu o Flamengo, o treinador […]