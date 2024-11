Thiago Lopes vive semana de novidades com mais uma decisão

O paulista Thiago Lopes está com o ânimo lá no alto para encarar a etapa de Curvelo (MG) da Copa HB20 e Nascar Brasil, que marcará mais uma das novidades na vida do piloto. No último final de semana ele disputou, pela primeira vez, uma corrida noturna ao participar da Cascavel de Ouro e, de quebra, faturou troféu na Cascavel de Prata com um terceiro lugar. Agora, ele parte para a primeira participação no Circuito dos Cristais, tanto no traçado misto que será utilizado pela Copa HB20, quanto no novíssimo circuito oval que marcará o encerramento da temporada da Nascar Brasil.

“Sem dúvida é uma das melhores semanas que estou tendo no automobilismo. Cascavel foi sensacional e, agora, essa jornada dupla em Curvelo. Estou muito animado para encarar esse desafio, especialmente no oval onde ninguém tem experiência, e isso aumenta a responsabilidade”, conta o piloto que tem o apoio da Gás Verde, Água Mineral Frescca, Cavaleiro Seguros, T Master Tecnologia, Biovit Farmácia, Instituto Zampieri e Toro Metais.

Na Nascar Brasil, Thiago Lopes vai correr em dupla com Léo Reis. Eles estão na disputa do título da Special Edition.

“Temos uma chance e estamos acreditando nela. Claro que isso aumenta a expectativa e a pressão pelos resultados no qualy e nas duas corridas. Porém, a novidade da etapa deixa todos em condições de igualdade para a disputa pelo título”, conta Lopes.

A Copa HB20 terá a penúltima etapa da temporada e Thiago Lopes vai experimentar sua primeira participação na categoria PRO, destinada aos pilotos com maior experiência e qualidade de guiada.