Thiago Lopes supera maratona e celebra pódios em Tarumã

Mais uma vez Thiago Lopes escreveu boas histórias no Autódromo de Tarumã, em Viamão (RS). O piloto foi o único a celebrar pódio em duas categorias distintas depois de encarar uma maratona de treinos e corridas ao longo de dois dias. O primeiro pódio foi conquistado na corrida 1 da Copa Hyundai HB20, com o segundo lugar depois de largar da quinta posição. Cerca de 30 minutos depois, ele estava no pódio da Nascar Brasil, com o quinto lugar após uma escalada de nove posições.

“Foi um final de semana intenso e com excelentes resultados e histórias para contar. Tarumã, realmente, é incrível. Estar no pódio em duas categorias, no mesmo dia, é sensacional. Estou muito feliz com tudo o que aconteceu dentro e fora das pistas”, celebra o piloto que conta com os patrocínios da Gás Verde, Água Mineral Frescca, Cavaleiro Seguros, T Master Tecnologia, Biovit Farmácia, Instituto Zampieri e Toro Metais.

Os resultados na pista e o bom ritmo nas 11 atividades de pista do fim de semana mostram que o esforço do piloto nos últimos meses com treinamento, controle alimentar e aumento do foco deram resultado.