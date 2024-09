Thiago Lopes celebra vitória e pódios em Cascavel

A jornada dupla de Thiago Lopes na pista de Cascavel terminou com muita celebração. Neste domingo, o piloto voltou a vencer na Copa HB20 e conquistou seu primeiro pódio na Nascar Brasil, com um quarto lugar.

“Estava precisando demais dessa vitória para confirmar meu potencial e seguir firme na temporada. Vencer em Cascavel é muito especial pelas características da pista e toda a história que ela carrega”, conta o piloto que ainda foi terceiro colocado na corrida disputada no sábado.

Em sua terceira participação na Nascar Brasil, Thiago Lopes conquistou o pódio nas #100 Milhas de Cascavel, disputada no início da tarde de domingo. Depois de uma prova de recuperação, ele terminou na quarta posição da categoria Challenge e sexto no geral.

“Que corrida. Por conta dos problemas no carro durante o primeiro estágio, larguei lá de trás. Quando deu a largada do segundo estágio eu só pensei em ir para frente, e deu certo. Foram 12 posições conquistadas e o pódio no final”, conta o piloto que conta com os patrocínios da Sigatrans, Água Mineral Frescca, Cavaleiro Seguros, T Master Tecnologia, Biovit Farmácia, Instituto Zampieri e Toro Metais.

Após os bons resultados em Cascavel, Thiago Lopes já começa a preparação para outra etapa em uma pista veloz e que não permite erros, o Autódromo de Tarumã, em Viamão (RS), no dia 13 de outubro.

