Thiago Lopes celebra melhor resultado na Nascar Brasil

“Que sensacional!! Uma sensação indescritível. Essa corrida foi extraordinária e me marca muito porque confirma a evolução que estou tendo ao lado do Léo Reis, que forma dupla comigo. É meu melhor resultado na categoria e isso me motiva muito”, celebrou o piloto que tem o apoio da Gás Verde, Água Mineral Frescca, Cavaleiro Seguros, T Master Tecnologia, Biovit Farmácia, Instituto Zampieri e Toro Metais.

O paulista Thiago Lopes teve um final de semana cheio de emoções no Circuito dos Cristais. Em Curvelo (MG). Além da estreia em um traçado oval com os potentes carros da Nascar Brasil, ele também encarou a estreia na mais forte categoria da Copa HB20. E os resultados foram muito celebrados.

Acostumada a escrever seu nome na história do automobilismo brasileiro, Bia Figueiredo alcançou mais um feito na sua trajetória nas pistas na tarde deste domingo (17). A paulista de 39 anos conquistou, com uma etapa de antecipação, o título da Copa Truck na categoria Super Truck Elite, no seu segundo ano correndo de caminhão. Com […]

A história do automobilismo brasileiro tem um novo capítulo escrito por Bia Figueiredo. Neste domingo, no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG), a paulista se tornou a primeira mulher a conquistar um título em uma categoria de caminhões. A conquista coroa a temporada em que ela celebra 30 anos de automobilismo e se consolida como […]

“Terminei as duas corridas na non colocação, mas o objetivo é estar entre os melhores pilotos da categoria. Realmente, o salto de qualidade é impressionante de uma categoria para outro, mas gosto assim, do sarrafo mais alto. O objetivo é evoluir e chegar mais forte para o próximo ano”, aponta Thiago Lopes.

O próximo compromisso é a última etapa da Copa HB20, entre os dias 6 e 8 de dezembro, no Autódromo de Goiânia. A Nascar Brasil encerrou sua atividade nesta temporada, com a dupla Thiago Lopes/Leo Reis ficando com a quarta colocação na Special Edition.