Talentos LNF: Cascavel recebe o Corinthians no Ginásio da Neva

O Cascavel Futsal tem um importante desafio nesta terça-feira (20), pela Talentos LNF. Recebe em casa, o Corinthians, pela quarta rodada da competição. O jogo acontece no Ginásio da Neva, a partir das 20h.

Na terceira colocação do grupo, com uma vitória e duas derrotas, o Cascavel quer somar pontos para se aproximar dos líderes da chave. O adversário é o líder, com nove pontos, e ainda não perdeu na competição. Na primeira rodada, as duas equipes se enfrentaram em São Paulo e o Tricolor foi derrotado por 5 a 2.

A partida terá transmissão ao vivo da LNF TV no Youtube.

Crédito: Assessoria