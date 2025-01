Supercopa: Botafogo e Flamengo fazem 1º clássico do ano valendo título

O primeiro clássico entre Botafogo e Flamengo em 2025 terá um elemento especial. No dia 2 de fevereiro, as duas equipes se enfrentam na Supercopa Rei, que será disputada no estádio do Mangueirão, em Belém.

O jogo será o primeiro encontro entre os times no ano. O duelo pelo Campeonato Carioca acontece somente no dia 12 de fevereiro.

Logo de cara, as duas equipes entram em campo em uma decisão de título. De um lado, o Botafogo chega para o confronto após conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Do outro lado está o Flamengo, campeão da Copa do Brasil. Essa será a primeira vez que um clássico carioca define o campeão da Supercopa Rei.