Sub-20 da Serpente faz história e segue na disputa pelo título

Pela primeira vez, Cascavel estará representada na Copa São Paulo de Futebol Junior, tradicional competição que abre a temporada do futebol sempre no mês de janeiro. No último sábado (20), o FC Cascavel venceu o Apucarana no jogo da volta das quartas de finais do Campeonato Paranaense e conquistou a passagem para as semifinais e a vaga na competição nacional junto com Coritiba, Operário e Azuriz.

A conquista teve roteiro de drama. Depois do empate no jogo de ida, quem ganhasse seria o classificado. Logo aos 12 minutos de jogo, o Apucarana abriu o marcador com o meia João Vitor. O FC Cascavel teve um início de segundo tempo avassalador. Logo no primeiro minuto, Gustavo, que havia entrado no intervalo no lugar do zagueiro Vitor Hugo, empatou a partida. Dois minutos depois, o atacante Juninho fez o gol da virada que garantiu a classificação.

“Foi um jogo duríssimo, com muita emoção, como tinha que ser. Fizemos história e vamos para a Taça São Paulo pela primeira vez. Espero que seja a primeira de muitas”, comentou o técnico César Bueno.

Futuro

A vaga na Copa São Paulo é um dos pilares administrativos traçados pelo grupo de pessoas que dá o suporte ao clube. Com a participação na Copinha, o FC Cascavel abre uma grande frente para a comercialização de jogadores que chegam até o CT e se destacam, o qu pode ampliar a saúde financeira e o retorno aos investimentos dos acionistas.