STOCK SERIES: Em casa, Mathias de Valle espera primeira vitória da temporada

A quarta etapa da Stock Series será especial para o piloto goiano Mathias de Valle. Ela vai em busca da primeira vitória na temporada e entrar na disputa pelo principal prêmio do automobilismo nacional – subsídios para ingressar na Stock Car. Além disso, o piloto quer celebrar os 50 anos do Autódromo de Goiânia com a vitória de um local em qualquer uma das três corridas que estão programadas para sábado e domingo.

“É um evento especial para celebrar o aniversário do autódromo. Quero muito voltar a vencer em casa, na pista que mais gosto, e recuperar no campeonato. Tem sido uma temporada de buscar os melhores ajustes no carro, mas ainda não conseguimos. Sem contar o alto nível dos pilotos que chegaram para disputar o título”, comentou o piloto que tem os patrocínios da CinexArch, The Box e Bagua Records.

O melhor resultado de Mathias de Valle foi na etapa disputada no Velocitta, em Mogi-Guaçu, com um quarto lugar. Por enquanto, ele ocupa a oitava posição no campeonato.

A programação de pista no Autódromo de Goiânia começa nesta sexta-feira, com dois treinos livres, às 11h20 e 13h50. No sábado, os pilotos voltam à pista para o último treino livre, às 9horas, e para o classificatório, a partir das 11h10. Ainda no sábado, acontece a corrida 1, às 14 horas. Domingo, acontecem as corridas 2 e 3, partir das 10h10. Todas as provas serão transmitidas no youtube/StockCarChannel .