STOCK PRO: Com novo parceiro, Muggiati quer retomar boas memórias em Interlagos

Melhor rookie da Stock Pro Series, o paranaense Zezinho Muggiati vai acelerar no Autódromo de Interlagos para a disputa da terceira etapa da temporada que terá corridas no sábado e domingo. O retorno à pista paulista traz boas lembranças ao jovem piloto e motivações extras para encarar mais um desafio entre os principais pilotos do país.

Por conta das alterações na pontuação anunciadas pela organização, Zezinho volta a ter a possibilidade de entrar para o Top 10 do campeonato.

“Com a experiência na pista e o entendimento da equipe, acredito que teremos um fim de semana bem consistente, com evolução. Sei bem do nível de disputa da Stock Car, por isso não adianta criar expectativas altas, mas vamos tentar repetir o que fizemos em Goiânia”, comentou Zezinho, que tem em seu carro as marcas do Grupo Potencial, FoxLux/Famastil, Paybrokers, Philco, Grupo Pinho, BRG Geradores, GCF Transportes, Engepeças, Demobile, The Basement, Motorfix, Sanepar, Copel e Prefeitura de Curitiba através dos projetos de incentivo ao esporte.

Foi em Interlagos que ele venceu sua primeira corrida no automobilismo e conquistou, no ano passado, o título da Stock Serie. Além disso, a equipe KTF Sports anunciou um novo integrante, o experiente Marcos Gomes.

“É sempre bom contar com mais pilotos experientes no time e tem mais informações para compartilhar, seja dos carros, seja entre os pilotos. Estar em Interlagos é sempre especial para mim e o retrospecto na pista também é bom, mesmo sendo em outra categoria. Vamos pra cima, usar a cabeça e buscar bons resultados de olho no top 10”, cravou Muggiati.



A programação da segunda etapa da Stock Pro Series será aberta na sexta-feira, com o shakedown, às 8h30, e dois treinos livres, às 11h e 15h. No sábado os pilotos já vão direto para a classificação, às 10 horas, e fazer a corrida sprint, com largada marcada para 15h. A corrida principal será disputada domingo, às 12h30.Toda a programação de sábado e domingo tem transmissão pelo youtube/stockcarchannel, pela Band na TV aberta, SporTV e BandSports na TV por assinatura, Motorsport.tv — atingindo mais de 150 países em cinco idiomas diferentes a cada etapa —, canal da Tribo do Gaules na Twitch, MAVTV Brasil Motorsports Network e MAVTV América do Norte.