Stein tem nova estreia neste domingo

Cascavel – Aos poucos o calendário de jogos do Stein Cascavel vai ficando mais intenso. Depois da estreia no Paranaense Série Ouro, chegou a vez de o time fazer a sua estreia na Liga Futsal Feminina. Neste domingo, às 16 horas, a equipe recebe o Unidep/Pato Branco, no Ginásio da Neva.

De acordo com o técnico Márcio Coelho, a Liga Nacional é uma das principais competições do país e faz com que as atletas, mesmo com experiência, sentam a emoção da esteia de uma forma diferente. “A ansiedade é natural, como em toda estreia, especialmente em uma disputa dessa relevância. Estamos preparados para competir em alto nível, sempre com respeito aos adversários. Mas temos consciência de que, quando damos o nosso melhor, nos tornamos uma equipe competitiva”, destacou o treinador.