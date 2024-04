Stein reencontra o Cianorte, desta vez pelo Paranaense

Tempo estimado de leitura: 2 minutos

O Stein Cascavel Futsal entra em quadra na noite desta quarta-feira (17) para sua estreia na Série Ouro do Campeonato Paranaense. Tricampeão do estado, a equipe vai até Cianorte para encarar as donas da casa, às 19h30, no Ginásio Tancredão.

No último sábado (13), o Stein enfrentou o Cianorte, no Ginásio da Neva, pela rodada de abertura da LFF (Liga Feminina de Futsal). Em um jogo com chances para os dois lados, o time cascavelense foi mais efetivo e venceu por 2 a 0. Os gols foram marcados por Luana e Michi.

Com pouco tempo de descanso, as equipes voltam a se encontrar hoje. O Cianorte conta com o apoio da torcida para buscar a vitória. O técnico do Stein, Marcio Coelho, sabe que terá pela frente um grande adversário. “Sempre um time difícil de vencer, principalmente quando joga em casa. Esperamos fazer uma boa estreia e voltar de lá com o resultado positivo”.

O comandante do time cascavelense não vai poder contar com a ala Flávia, que se recupera de uma lesão na coxa. As demais jogadoras estão à disposição do treinador.