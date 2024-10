Stein define passagem para semifinal do Estadual, hoje

STOCK CAR: Escalador em Buenos Aires, Muggiati celebra evolução

Zezinho Muggiati voltou de Buenos Aires com 53 pontos na bagagem, boa parte deles conquistados na corrida de sábado, quando foi o maior escalador com 17 posições conquistadas. Mais do que resultados, o piloto paranaense celebrou a evolução dentro do box. “Optamos por um setup para o treino de classificação que não rendeu o que […]