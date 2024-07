Stein Cascavel goleia o Universidad do Chile na Libertadores

FC CASCAVEL NA COPINHA

Sub-20 da Serpente faz história e segue na disputa pelo título

Pela primeira vez, Cascavel estará representada na Copa São Paulo de Futebol Junior, tradicional competição que abre a temporada do futebol sempre no mês de janeiro. No último sábado (20), o FC Cascavel venceu o Apucarana no jogo da volta das quartas de finais do Campeonato Paranaense e conquistou a passagem para as semifinais e […]