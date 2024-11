Stein abre semifinais por “fim de ano dourado”

Em busca de fechar o ano com mais um conquista, o Stein Cascavel encara o Cianorte, nesta quinta-feira (7), pela partida de ida das semifinais do Campeonato Paranaense. O jogo acontece no norte do estado, no Ginásio Tancredo Nevos, às 19h30. O jogo da volta está marcado para a próxima terça-feira (12), no ginásio da Neva.

Desde o início da semana o time cascavelense voltou aos cuidados do técnico Marcio Coelho, que foi vice-campeão do Sul-Americano sub-20 perdendo a final para a Colômbia, nos pênaltis. “Já tivemos uma lição na LNF e, agora, temos que respeitar muito o adversário que tem um histórico campeão. O trabalho foi bem feito no período que tivemos. Temos que desempenhar o nosso melhor para abrir uma vantagem pensando na volta”, conta o técnico Marcio Coelho.

O Cianorte vem de uma classificação sobre o Londrina fora de casa, depois de ter perdido o primeiro jogo por 7 a 0. O time seis vezes campeão estadual promete ser osso duro para as cascavelenses.