Sorteio da Copa do Brasil coloca paranaenses contra gaúchos

A CBF definiu ontem, via sorteio, os jogos da terceira fase da Copa do Brasil. Athletico e Operário são os paranaenses que sobreviveram dentro da competição e terá os times gaúchos como adversários. O Operário vai enfrentar o Grêmio, definindo a vaga em Porto Alegre, enquanto o Athletico encara o Ypiranga, com o primeiro jogo em Erechim.

Curiosamente, nas semanas de jogos de Copa do Brasil, os dois paranaenses também terão adversários gaúchos no Brasileirão e Série B.

O sorteio também colocou dois confrontos regionais para esta fase. O Internacional vai enfrentar o Juventude, times que duelaram recentemente nas semifinais do Gauchão com vantagem do time do interior. Em São Paulo, o Palmeiras vai encarar o Botafogo, de Ribeirão Preto.

Os jogos da terceira fase estão marcados para as semanas de 1º e 22 de maio. Em caso de empate na soma dos dois resultados, a decisão da classificação sairá nos pênaltis. O gol fora de casa não é critério de desempate. A CBF também exige, a partir de agora, estádios com capacidade mínima de 10 mil torcedores para os jogos. Ao fim da terceira fase, um novo sorteio será feito na sede da CBF para definir os confrontos das oitavas de final.

Na terceira fase, todos os clubes, independentemente de divisão, passam a receber a mesma cota de participação: R$ 2,2 milhões. Já a classificação para as oitavas de finais vale uma cota de R$ 3,4 milhões.