Silvinho analisa derrota na estreia do Torneio de Verão

A primeira partida do novo elenco do FC Cascavel visando a temporada de 2025 terminou com derrota por 2 a 0 para o Cianorte, na tarde de domingo no Estádio Albino Turbay, pela primeira rodada do torneio preparatório. O primeiro gol do jogo saiu logo aos dois minutos, em um chute da entrada da área de Pedro Ivo. Já no segundo tempo, em cobrança de falta, o japonês Mori Yosuke marcou o segundo gol.

O técnico Silvinho utilizou no primeiro tempo uma formação com Jean Carlos; Lucas Serafini, Alcantara, Geovane e Paulo Vitor; Alex Paulino, Pedro Peçanha e Robinho; Rodrigo Alves, Josiel e Schutz. Todos foram substituídos para o segundo tempo, que teve a formação com Thiago Gonçalves, Libano, Elenílson, Tiago Oliveira e Breno, Thiago Junior, João Pedro, Samuel, Lucas Ventura, Danilo Peu e Diego Cardoso.