Serpente Tricolor volta a atuar pelo Estadual

A Série Ouro do futsal paranaense está sendo retomada esta semana após um intervalo por conta das fases regionais dos Jogos Abertos e Jogos Universitários.

Nesta quarta-feira (10), duas partidas estão marcadas pela 9ª rodada da competição. O Umuarama enfrenta o Foz, a partir das 20 horas. No mesmo horário, o Cascavel Futsal enfrenta o lanterna da competição, o Ampére, no sudoeste do estado.

Para o Cascavel Futsal, o jogo vale recuperação na tabela de classificação. Com 12 pontos em oito partidas, o time ainda não tem garantida a passagem para a próxima fase. O técnico Deividy Hadson conta com o retorno do pivô Paulo Felipe, mas o fixo Carlão estará ausente. Apesar de enfrentar o lanterna, todos no elenco apostam em um jogo difícil.

“É uma equipe que sempre complica os jogos contra a gente. Sabemos que será difícil jogar lá, mas acho que a gente precisa estar pronto. No paranaense precisamos nos recuperar, conseguimos uma vitória boa contra o Coronel e agora vencer fora é mais importante ainda para nos dar confiança”, destacou o ala Micuim.

