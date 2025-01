Serpente recebe o Coxa neste domingo no Olímpico

Cascavel – Neste domingo (19), o FC Cascavel vai enfrentar o Coritiba pela terceira rodada do Campeonato Paranaense. A partida será disputada às 16h, no Estádio Olímpico Regional, a casa do time aurinegro.

A Serpente, que atualmente ocupa a 10ª colocação na tabela, busca a primeira vitória na competição. No jogo de estreia a equipe perdeu de virada para o Cianorte por 2 a 1, fora de casa. Na segunda rodada, jogando no Olímpico, o time apenas empatou em 0 a 0 com o Londrina.

O Coritiba está no 5º lugar, com três pontos. O time tropeçou em casa na primeira rodada, ao perder por 2 a 0 para o Londrina, mas depois se recuperou ao bater o São Joseense, novamente no Couto Pereira, pelo placar de 3 a 0. Será o primeiro jogo da equipe da capital fora de seus domínios.