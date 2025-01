Em busca da primeira vitória, Serpente quer acertar o bote contra o Coxa

Cascavel - Na última quarta-feira (15), o FC Cascavel somou o primeiro ponto no Campeonato Paranaense. Diante de 1820 torcedores, a Serpente ficou no empate em 0 a 0 com o Londrina, no Estádio Olímpico Regional, pela segunda rodada da competição. Durante os 90 minutos, houve muita disputa de bola, mas poucas oportunidades claras de gol para as duas equipes. Assim, o resultado de igualdade se manteve até o apito final.

Em coletiva de imprensa após a partida, o técnico da Serpente, Silvinho Canuto, disse que o objetivo do clube era de somar pelo menos quatro pontos nos dois primeiros jogos. “Saímos de campo um pouco frustrados pelo resultado. Nossa expectativa era chegar no próximo domingo e somar sete pontos”, lamentou.

Outra “pedreira”

Na terceira rodada, o FC Cascavel vai ter mais uma oportunidade de conquistar a primeira vitória no estadual, novamente contando com o apoio da torcida. No domingo (19), às 16h, a Serpente recebe o Coritiba, no Olímpico. O Coxa sofreu um revés no jogo de estreia, mas se recuperou na segunda rodada ao bater o São Joseense por 3 a 0.

Canuto sabe que será um grande desafio, mas acredita que a equipe tem capacidade para fazer um grande jogo e sair de campo com os três pontos. “É uma equipe forte, tradicional no Paraná. Será um jogo difícil, mas a nossa confiança é grande. Isto pelo que os atletas vêm demonstrando no dia a dia. Sabemos que podemos vencer o Coritiba e conquistar a primeira vitória no campeonato”, afirmou.

Athletico e Cianorte lideram a competição com seis pontos. Já no extremo da tabela, São Joseense e Rio Branco seguem sem pontuar, ficando na zona de rebaixamento. Lembrando que as oito primeiras equipes da primeira fase avançam para as quartas de final. Os dois últimos colocados caem para a Divisão de Acesso.