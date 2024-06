Serpente joga para recuperar confiança

Lanterna do grupo 8 em termos de aproveitamento, com apenas 23%, o FC Cascavel entra em campo nesta quarta-feira (12), às 20h, para enfrentar o Brasil de Pelotas com um único objetivo: vencer. Para que o resultado aconteça, o time precisa quebrar o jejum de gols que já dura mais de 500 minutos.

O técnico Gilson Kleina comandou um treino leve, ontem (11), já que o time retornou de Pelotas e chegou no meio da tarde de segunda-feira a Cascavel, sendo necessário um período de descanso. Por conta de lesões e suspensões, Kleina preferiu testar um novo posicionamento tático com jogadores que retornam ao time em substituição aos lesionados.

Um deles deve ser o zagueiro Filemon, mesmo ainda em processo de recuperação, uma vez que outros dois zagueiros estão lesionados: Eduardo e Everton Sena. Na lateral direita, Libano deve voltar à titularidade em substituição ao lesionado Ivan. O meio campo também sofre alteração com as suspensões de Geovane e Dener.

Rodada

Além de buscar a vitória, o FC Cascavel fica de olho nos demais jogos da rodada. Afinal, a Serpente ainda não depende, mas já torce por tropeços de alguns adversários que estão próximos na pontuação.

O Avenida, time mais próximo do auri-negro, recebe o líder do grupo, o Concórdia. Enquanto isso, o Cianorte pega o Barra com torcida cascavelense por um empate, mesmo resultado desejado para o confronto entre Hercílio Luz e Novo Hamburgo.