Serpente enfrenta o Cianorte nesta tarde pela Série D

A penúltima partida da fase de grupos da Série D para o Cascavel é na tarde deste domingo (14). O Cascavel enfrenta o Cianorte.

O desafio da Serpente é fora de casa no clássico paranaense contra o Leão do Vale em jogo que começa às 16h, com transmissão pela TV Serpente.

Segundo o treinador Gilson Kleina, foi uma semana de bastante reflexão para a equipe, principalmente após a derrota com o Barra. “Olha, foi uma semana que nós conversamos bastante, né? Acho que todos nós pudemos fazer uma reflexão. Claro que a frustração ficou maior, né? Porque nossos objetivos eram realmente alcançar o objetivo”.

Mas, a fase não vai deixar abalar o ânimo dos jogadores para o próximo confronto, contra o Leão do Vale. “A gente sabe das dificuldades, as diversidades, mas que a gente possa buscar o nosso melhor e poder fazer um resultado positivo”.

