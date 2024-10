Série Ouro tem quarta-feira decisiva

Serão conhecidos hoje (23) os três últimos classificados para as quartas-de-final da Série Ouro do futsal paranaense. O Cascavel Futsal joga em casa contra o Chopizinho, a partir das 19h30, precisando de uma vitória para avançar. O jogo de ida terminou empatado e, em caso de novo empate, haverá prorrogação.

O time vem de eliminação na Liga Futsal e uma nova eliminação nesta quarta-feira pode trazer muitas alterações para a sequência de trabalho com o encerramento do calendário. Por conta disso, o técnico Deividy Hadson realizou dois trabalhos mais fortes no início da semana e espera contar com todos os jogadores para a partida desta noite. Se avançar, o Cascavel Futsal enfrentará o CAD/Guarapuava.

Jogos

Outros dois jogos desta quarta-feira indicam os times para o cruzamento com as equipes classificadas diretamente para a terceira fase. Em Toledo, o Esporte Futuro enfrenta o Mariópolis com a vantagem de ter vencido o primeiro jogo fora de casa por 3 a 0.