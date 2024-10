Série Ouro define times que seguem em busca do título

A partir de amanhã (26) começa a disputada dos jogos das quartas de final da Série Ouro. Os duelos foram definidos após os jogos realizados ao longo da semana e que indicaram as passagens de Cascavel Futsal, Esporte Futuro/Toledo, Operário Laranjeiras e Marreco para enfrentarem os quatro melhores times da primeira fase – Pato Futsal, Umuarama, Campo Mourão e Guarapuava.

A classificação do Cascavel Futsal aconteceu após a vitória apertada por 4 a 3 sobre o Chopinzinho, com gols de Carlão, Vitinho (2) e Maicon. Agora, o time vai enfrentar o CAD/Guarapuava, com a primeira partida marcada para a próxima segunda-feira, no Ginásio da Neva. “Apesar das dificuldades, fechamos a conta e o objetivo aconteceu. Jogo de mata-mata, seja em casa ou fora, tem que ser na superação e na vontade. Vai ser mais uma batalha contra o Guarapuava para tentar fazer um resultado legal e decidir na casa do adversário”, afirmou Carlão.