Será? Jogo entre Grêmio e Corinthians pode acontecer em Cascavel

Uma informação extraoficial que tem circulado nesta quinta-feira (25) é a possibilidade de Grêmio e Corinthians jogarem em Cascavel no dia 7 de agosto. Na data está marcada a partida de volta entre as equipes pelas oitavas de final da Copa do Brasil. De acordo com a assessoria do FC Cascavel, todas as partes envolvidas estão em negociação.

Por conta das enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul, o Grêmio tem mandado seus jogos em outros estádios, como o Couto Pereira, em Curitiba, e o Estádio Centenário, em Caxias do Sul, por exemplo. A Arena do Grêmio ainda não tem data para estar apta a receber jogos.

Caso o Estádio Olímpico Regional seja denifido como palco do confronto, será a segunda vez que o Corinthians jogará em Cascavel neste ano. Em março, o Timão venceu o Londrina por 3 a 0 em um amistoso. Já o Tricolor jogou pela última vez em Cascavel em 2015, quando em um amistoso empatou com o FC Cascavel em 1 a 1.

A definição do local deverá ocorrer em breve, considerando toda a logística que envolve um jogo como este.