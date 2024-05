Sem Cássio, Timão joga por um empate para avançar

Vídeo: Vettel carrega bandeira do Brasil e guia McLaren de Senna em Imola

O público no Autódromo Enzo e Dino Ferrari em Imola começou este domingo do GP da Emilia-Romagna com cenas emocionantes: Sebastian Vettel, tetracampeão da F1, pilotou pelo circuito a McLaren MP4/8 de Ayrton Senna e fez reverência ao último carro do tricampeão na equipe que o imortalizou na história do esporte. A homenagem marca os […]