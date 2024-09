Seleção inicia preparação em Curitiba

Bia Figueiredo faz a pole em dobradinha da ASG Motorsport em Cascavel

Dois caminhões da ASG Motorsport formarão a primeira fila do grid da categoria Elite da Copa Truck, que fará sua largada às 14 horas deste domingo no Autódromo Zilmar Beux de Cascavel (PR). Líder do campeonato, Bia Figueiredo dominou o classificatório no Q1 e no top qualifying, cravando a sua sexta pole-position na Copa Truck […]