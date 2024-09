Segunda regional dos Jogos Escolares Bom de Bola reúne 7,9 mil participantes em 16 cidades

Começa nesta quinta-feira (5), em 16 cidades do Paraná, a segunda regional dos Jogos Escolares Bom de Bola, competição que segue até domingo (8). Esta etapa conta com 7,9 mil participantes, entre atletas e comissão técnica, e definirá os últimos classificados para a fase macrorregional, que será realizada entre 19 e 22 de setembro.

São sede da regional 2 Pinhais, Campo Mourão, Cidade Gaúcha, Boa Esperança do Iguaçu, Moreira Sales, Teixeira Soares, Jardim Alegre, Jacarezinho, Tamarana, Loanda, Morretes, Boa Ventura do São Roque, Cruz Machado, Alto Piquiri, Santana do Itararé e Mariópolis.

Competição exclusiva de futebol de campo, os Jogos Escolares Bom de Bola atendem duas categorias: ensino fundamental (de 12 a 14 anos) e ensino médio (de 15 a 17 anos), estudantes de escolas públicas e particulares. O evento integra as jogos oficiais promovidos pelo Governo do Paraná e realizados pela Secretaria do Esporte e contam com apoio dos Núcleos Regionais de Educação, dos Escritórios Regionais do Esporte, da Federação Paranaense do Desporto Escolar.

Somando as duas regionais e mais a etapa de Curitiba, os Jogos Escolares Bom de Bola somam 16,9 mil inscritos na edição deste ano. De acordo com a coordenadora da competição, Márcia Tomadon, o alto número de participantes se deve ao interesse do público e facilidade de organização da modalidade. “O futebol de campo é uma competição que cabe até em municípios bem pequenos”, explica.

Confira a programação:

5 a 8 de setembro – Jogos Escolares Bom de Bola (Regional 2)

19 a 22 de setembro – Jogos Escolares Bom de Bola (Macrorregional) – Balsa Nova, São Mateus do Sul, Dois Vizinhos, Boa Vista da Aparecida, Nossa Senhora das Graças, Porto Rico, Jardim Alegre e Ribeirão do Pinhal

8 a 13 de outubro – Jogos Escolares Bom de Bola (Final) – Pérola

Os documentos oficiais – boletim, programação, resultados, classificação final e notas estão disponíveis no site da Secretaria do Esporte e no aplicativo da Paraná Esporte, disponível no App Store e no Google Play.

Fonte: AEN