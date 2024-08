São Paulo e Fla decidem últimas vagas

Os dois últimos classificados para as quartas de final da Libertadores serão indicados hoje (22) e podem ser times brasileiros. São Paulo e Flamengo jogam com pequenas vantagens em relação ao Nacional-URU e Bolivar.

O tricolor tem a vantagem de jogar em casa, com o apoio do torcedor. Para incentivar, o clube criou via inteligência artificial, um áudio com a voz de Telê Santana pedindo para os torcedores não parem de apoiar a equipe. O técnico Luis Zubeldia não conta com o atacante Ferreira, com uma lesão no tendão, e se quiser manter o esquema tático terá que improvisar algum jogador pelo lado esquerdo.

O provável time tem Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo, Bobadilla e Luciano; Lucas, Calleri e Nestor (Wellington Rato).

Flamengo

Com a vantagem de 2 a 0 construída no jogo de ida, o Flamengo precisará mostrar sua força se quiser seguir na competição. Afinal, o time joga na altitude de La Paz e tem sete desfalques entre jogadores considerados titulares. O último deles foi Wesley, que ontem teve constatada uma lesão na coxa direita. Ele se junta a Matías Viña, Allan, Arrascaeta, Gabigol, Pedro e Everton Cebolinha, todos entregues a departamento médico.