São Joseense x FC Cascavel: jogo será retomado nesta quinta-feira (23)

Cascavel - São Joseense e FC Cascavel terão que esperar até às 10h30 desta quinta-feira (23) para jogar a partida da 4ª rodada do Campeonato Paranaense 2025.

Nesta quarta-feira (22), as duas equipes entraram em campo, no Estádio do Pinhão, mas por conta da forte chuva, raios e condição do gramado, o jogo foi paralisado com sete minutos do primeiro tempo.

A interrupção da partida ocorreu após conversa do árbitro Luiz Alexandre Fernandes com os treinadores e capitães das duas equipes. Após o período de 30 + 30, seguindo o regulamento da competição, o jogo foi suspenso pela equipe de arbitragem.