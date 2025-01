Forte chuva paralisa jogo do FC Cascavel em São José dos Pinhais

Paraná - Na tarde desta quarta-feira (22), FC Cascavel e São Joseense entraram em campo em jogo válido pela 4ª rodada do Campeonato Paranaense. A partida, realizada em São José dos Pinhais, começou às 15h30, mas precisou ser paralisada sete minutos depois, por conta de uma forte chuva.

O campo ficou praticamente todo alagado, inviabilizando o andamento do jogo. As equipes entraram em acordo, juntamente com a arbitragem, e a partida foi paralisada temporariamente.

Agora, as equipes aguardam por novas avaliações no campo, que devem ocorrer de 30 em 30 minutos. Existe a possibilidade do jogo ser adiado.