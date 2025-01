Santos FC: Neymar Jr pode retornar ao futebol brasileiro

São Paulo - Um dos maiores nomes do futebol brasileiro está próximo de retornar ao país. Neste final de semana, rumores de que Neymar pode voltar ao Santos ganharam forças. O contrato com o Al-Hilal vai até o final de junho, mas Neymar não deve ser muito utilizado pelo clube saudita e teria dado preferência para o Peixe.

O acordo existe e o contrato pode ser concluído ainda nesta semana. Entre as motivações para o retorno do jogador ao Santos estariam a identificação e o carinho com a torcida do Alvinegro, que tem Neymar como um dos grandes ídolos da história recente do clube; a proximidade com a Seleção Brasileira e a certeza de que atuará com frequência, diferente de sua situação no clube saudita.

Na última semana, o técnico Jorge Jesus afirmou que Neymar não será inscrito para a disputa do Campeonato Saudita. Desta forma, o jogador e seu estafe entenderam que o ideal seria o camisa 10 da Seleção buscar um novo clube.