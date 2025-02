Santos aposta no clássico com o Timão para sua reabilitação

Cascavel - Sem vencer nas duas últimas rodadas, o Santos segue fora da zona de classificação de seu grupo no Campeonato Paulista. Por isso, o clássico desta quarta-feira, 21h35, contra o Corinthians na Neo Química Arena é fundamental para que a equipe siga com chances de avançar à próxima fase. O Timão já está garantido lá, com a melhor campanha da competição, mas quer a vitória para fiar com as vantagens de decidir em casa e jogar por resultados iguais até a final.