Ryan Formaio se destaca e vence mais uma no WGP 77, em Brasília

O lutador Ryan Formaio conquistou mais uma vitória em sua carreira no WGP 77, realizado em Brasília. A luta, disputada em três rounds de três minutos, terminou com a decisão unânime dos juízes a favor de Formaio. Dois knockdowns no primeiro round foram fundamentais para garantir a vitória. Veja abaixo o vídeo da entrada do atleta para a luta, divulgado pela WGP:

Jonathan Vendrame, professor responsável pela equipe, destacou o trabalho realizado junto aos seus atletas: “Me sinto muito feliz e realizado em ver os frutos que plantei e os que eles vêm plantando sendo colhidos”.

Competindo na categoria Super Leve (64,5 kg), Ryan Formaio acumula agora três lutas no WGP, com duas vitórias e uma derrota. Ele segue em ascensão no cenário do kickboxing. “Não tenho nem palavras pra expressar minha felicidade. Estou cada vez mais perto de realizar o meu sonho e vou levar a família Vendrame ao topo”, afirmou o atleta.

Crédito: Divulgação