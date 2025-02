Rodada pode aproximar FC Cascavel da classificação

Cascavel – O funil das vagas para a segunda fase do Campeonato Paranaense está cada vez mais estreito. Até agora, nenhum time assegurou a vaga matematicamente, se bem que Londrina e Maringá, ampliaram bem as possibilidades. Neste sábado, a partir das 18h30, o FC Cascavel recebe o vice-líder Maringá, no Estádio Olímpico e pode se aproximar do “número mágico” para a vaga, 14 pontos. Se vencer, o time chegará aos 12, e ainda torce por um empate entre Rio Branco e Paraná para ver os times que estão mais atrás ficarem mais distantes. No entanto, a expectativa é por uma partida muito difícil.



“Vai ser um jogo difícil contra o Maringá, uma equipe que vem bem no campeonato. Será um grande desafio, uma decisão dentro da nossa casa. Queremos um bom resultado”, avaliou o técnico Silvio Canuto, que conta com todos os jogadores para a partida.

O meia Felipe Martins aposta no bom momento do time para conquistar mais uma vitória.

“Viemos de grandes resultados e agora jogamos em casa. O grupo está confiante e, mesmo diante de um grande adversário que respeitamos, vamos dar o nosso melhor para conquistar os três pontos”, contou.



Campanha

Vice-líder e vindo de goleada de 4 a 0 sobre o Rio Branco, o Maringá tem 12 pontos, com quatro vitórias e duas derrotas. O FC Cascavel ocupa a oitava posição, com nove pontos, sendo duas vitórias, três empates e uma derrota.