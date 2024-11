Reencontro pelo Brasileirão

Flamengo e Atlético Mineiro voltam a se enfrentar nesta quarta-feira, às 20 horas, no Maracanã, fechando a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o rubro-negro já atingiu um dos objetivos da temporada, o Galo ainda vive um período de decisão com a Libertadores.



Com 41 pontos na 11ª colocação, o representante de Minas Gerais ainda sonha com a chegada entre os times com classificação para as competições sul-americanas, objetivo que pode ser alcançado em caso de título sobre o Botafogo. Porém, ainda existe um pequeno risco quanto ao rebaixamento. O técnico Gabriel Milito deverá poupar alguns jogadores.